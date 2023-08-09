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Торгашев Николай Прокофьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 03.12.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.12.1822

Отец: Торгашев Прокофий Георгиевич

Мать: Торгашева Параскева Антиповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1852

Дочь: Торгашева Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Торгашева Ефимия Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Торгашев Василий

Мать ребёнка: не указана

Подкинутый младенец.
Рождение ребёнка
29.07.1854

Дочь: Торгашева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Торгашева Ефимия Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1857

Сын: Торгашев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Торгашева Ефимия Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торгашева Ефимия Гавриловна

Смерть
Неизвестно