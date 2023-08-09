Торгашев Николай Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 03.12.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.12.1822
Рождение ребёнка
23.08.1852
Дочь: Торгашева Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Торгашева Ефимия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Торгашев Василий
Мать ребёнка: не указана
Подкинутый младенец.
Рождение ребёнка
29.07.1854
Дочь: Торгашева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Торгашева Ефимия Гавриловна
Рождение ребёнка
08.01.1857
Мать ребёнка: Торгашева Ефимия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно