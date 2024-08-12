Бабаев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабаев Александр Петрович

Бабаев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
16.12.1937

Дочь: Бабаева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Котова Мария Васильевна

Кагальник, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.