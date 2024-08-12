Бабаев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1937
Дочь: Бабаева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Котова Мария Васильевна
Кагальник, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно