Бабаева Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения16.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1937
Отец: Бабаев Александр Петрович
Мать: Котова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1960
Дочь: Полякова Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Голдаев Леонид Фёдорович
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно