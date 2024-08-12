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Бабаева Валентина Александровна

Место рождения

Кагальник, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

16.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1937

Отец: Бабаев Александр Петрович

Мать: Котова Мария Васильевна

Кагальник, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голдаев Леонид Фёдорович

Рождение ребёнка
21.01.1960

Дочь: Полякова Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Голдаев Леонид Фёдорович

Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно

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