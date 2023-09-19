Бакуринский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакуринский Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Около 1750

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Бакуринский ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Бакуринский Иван Иосифович

Мать ребёнка: Бакуринская Феодора Марковна

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Бакуринский Иосиф

Мать ребёнка: Бакуринская Феодора Марковна

Смерть
Около 1750
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