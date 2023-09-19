Бакуринский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиОколо 1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Бакуринский ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Бакуринский Иван Иосифович
Мать ребёнка: Бакуринская Феодора Марковна
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Бакуринский Иосиф
Мать ребёнка: Бакуринская Феодора Марковна
Смерть
Около 1750