Бирюкова (Храпунова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Храпунова) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Упоминание
Неизвестно
Генеалогическое древо Губановой-Аитовой Веры Михайловны | Передано в виде фотокопий Сорокиной Татьяной Евгеньевной: «Это собирала тётя двоюродной сестры. Отец Сорокин Геннадий. Старшая сестра моей мам... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
?.06.2001
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