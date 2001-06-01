Бирюкова (Храпунова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Упоминание
Неизвестно
Генеалогическое древо Губановой-Аитовой Веры Михайловны | Передано в виде фотокопий Сорокиной Татьяной Евгеньевной: «Это собирала тётя двоюродной сестры. Отец Сорокин Геннадий. Старшая сестра моей мам... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
?.06.2001