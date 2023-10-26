Тетюев Федот Дмитриевич
Место рожденияСамарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка.
Дата рождения1806
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Тетюев Дмитрий Алексеевич
Мать: Тетюева Устинья
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Исакова Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Тетюева Агафья Федосеевна
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка.
Смерть
1850