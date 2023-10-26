Тетюев Федот Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетюев Федот Дмитриевич

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Место рождения

Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка.

Дата рождения

1806

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Тетюев Дмитрий Алексеевич

Мать: Тетюева Устинья

Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Исакова Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Тетюева Агафья Федосеевна

Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка.
Смерть
1850
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