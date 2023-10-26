Исакова (Тетюева) Агриппина Федоровна
Место рожденияСамарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка.
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Тетюев Федот Дмитриевич
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка.
Рождение ребёнка
27.12.1855
Отец ребёнка: Исаков Андрей Иванович
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка. Приписан в Енисейскую губернию в 1867
Смерть
Неизвестно