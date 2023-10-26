Исакова (Тетюева) Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Тетюева) Агриппина Федоровна

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Место рождения

Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка.

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Тетюев Федот Дмитриевич

Мать: Тетюева Агафья Федосеевна

Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка.
Рождение ребёнка
27.12.1855

Сын: Исаков Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Исаков Андрей Иванович

Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость, д. Нестеровка. Приписан в Енисейскую губернию в 1867
Смерть
Неизвестно
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