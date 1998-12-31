Мазеин Андрей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1966
Дата смерти31.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1987
Мать ребёнка: Мазеина Галина Анкудиновна
Рождение ребёнка
24.05.1991
Дочь: Алена Андреевна
Мать ребёнка: Мазеина Галина Анкудиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1998
Убит, сбросили с поезда