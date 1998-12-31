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Мазеин Андрей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1966

Дата смерти

31.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1987

Сын: Мазеин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Мазеина Галина Анкудиновна

Рождение ребёнка
24.05.1991

Дочь: Алена Андреевна

Мать ребёнка: Мазеина Галина Анкудиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазеина Галина Анкудиновна

Смерть
31.12.1998
Убит, сбросили с поезда