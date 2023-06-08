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(Мазеина) Алена Андреевна
(Мазеина) Алена Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.05.1991
Пол
Женский
Отец
Мазеин Андрей Валерьевич
1966 г.р.
Мать
Мазеина (Земерова) Галина Анкудиновна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1991
Отец:
Мазеин Андрей Валерьевич
Мать:
Мазеина Галина Анкудиновна
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