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(Грек) Евдокия Андреевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

06.08.1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
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Рождение
06.08.1782

Отец: Грек Андрей Алексеевич

Мать: Грек Ксения Павловна

ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-578, м/к-1782г.,кадр-467,лист-386,зап-31
Крещение
06.08.1782
Godparents:Криволукские гос.крестьяне : Александр Антонович Шибалкин и Сидора Зубенко жена - Анна Степановна
Смерть
Неизвестно