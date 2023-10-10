Грек Ксения Павловна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Цымбалюк Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич
Бракосочетание
До 1770
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Грек Остап Андреевич
Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.08.1782
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-578, м/к-1782г.,кадр-467,лист-386,зап-31
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно