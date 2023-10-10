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Грек Ксения Павловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Цымбалюк Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич

Бракосочетание
До 1770

Муж: Грек Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Грек Остап Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Грек Евстафий Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Грек Василий Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Грек Никита Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
06.08.1782

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич

ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-578, м/к-1782г.,кадр-467,лист-386,зап-31
Рождение ребёнка
1788

Сын: Грек Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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