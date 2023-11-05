Богданова-Ольховская (Поповкина) Ксения Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1895
Дата смерти08.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1913
Дочь: Панкратова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Богданов-Ольховский Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1915
Сын: Богданов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Богданов-Ольховский Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1923
Дочь: Клевасова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Богданов-Ольховский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богланов-Ольховский Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Богданов-Ольховский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Богданов-Ольховский Василий Иванович
Смерть
08.10.1972
Похороны
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Пятигорск