Богданова-Ольховская (Поповкина) Ксения Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова-Ольховская (Поповкина) Ксения Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1895

Дата смерти

08.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1913

Дочь: Панкратова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Богданов-Ольховский Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1915

Сын: Богданов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Богданов-Ольховский Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1923

Дочь: Клевасова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Богданов-Ольховский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богланов-Ольховский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Богданов-Ольховский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Богданов-Ольховский Василий Иванович

Смерть
08.10.1972
Похороны
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Пятигорск
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