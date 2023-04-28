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Евтушенко Арсений Васильевич

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
12.01.1852

Жена: Евтушенко Мелания Ивановна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Евтушенко Демьян Арсентьевич

Мать ребёнка: Евтушенко Мелания Ивановна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
11.03.1869

Сын: Евтушенко Дмитрий Арсеньевич

Мать ребёнка: Евтушенко Мелания Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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