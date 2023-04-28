Евтушенко Арсений Васильевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1852
Рождение ребёнка
1863
Сын: Евтушенко Демьян Арсентьевич
Мать ребёнка: Евтушенко Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1869
Сын: Евтушенко Дмитрий Арсеньевич
Мать ребёнка: Евтушенко Мелания Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно