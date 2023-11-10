Кокорев (Тинин) Федот Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев (Тинин) Федот Гаврилов

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тинин (кокорев) Гаврилка Ермолов

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Григорий Федотов

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Захар Федотов

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Кондрат Федотов

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
сторожевой казак
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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