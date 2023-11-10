Кокорев (Тинин) Федот Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тинин (кокорев) Гаврилка Ермолов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
сторожевой казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно