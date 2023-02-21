Лисник Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисник Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисник Иван Иванович

Мать: Лисник Мария

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