Кириллова Неонилла Никоновна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти01.07.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1860
Рождение ребёнка
08.09.1862
Дочь: Бочкова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ерушкина Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кириллов Леонтий Тихонович
Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Макшанцева Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович
Рождение ребёнка
12.01.1872
Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович
Рождение ребёнка
22.08.1876
Сын: Кириллов Александр Тихонович
Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович
Рождение ребёнка
11.08.1879
Дочь: Куликова Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович
Рождение ребёнка
20.10.1884
Дочь: Софонова Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович
Смерть
01.07.1913