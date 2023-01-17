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Кириллова Неонилла Никоновна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

01.07.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.11.1860

Муж: Кириллов Тихон Кириллович

Рождение ребёнка
08.09.1862

Дочь: Бочкова Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ерушкина Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Кириллов Леонтий Тихонович

Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Макшанцева Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1872

Сын: Кириллов Макар Тихонович

Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1876

Сын: Кириллов Александр Тихонович

Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1879

Дочь: Куликова Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1884

Дочь: Софонова Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Кириллов Тихон Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.07.1913
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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