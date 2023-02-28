Макшанцева (Кириллова) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макшанцева (Кириллова) Мария Тихоновна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кириллов Тихон Кириллович

Мать: Кириллова Неонилла Никоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1888

Муж: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич

Смерть
После 1888
Рождение ребёнка
09.05.1889

Дочь: Вандышева Антонина Макшанцева

Отец ребёнка: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1891

Сын: Макшанцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1893

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1895

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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