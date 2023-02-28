Макшанцева (Кириллова) Мария Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
15.?.1888
Смерть
После 1888
Рождение ребёнка
09.05.1889
Дочь: Вандышева Антонина Макшанцева
Отец ребёнка: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1891
Сын: Макшанцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1893
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1895
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич