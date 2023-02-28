Ерушкина (Кириллова) Анастасия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерушкина (Кириллова) Анастасия Тихоновна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

До 1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кириллов Тихон Кириллович

Мать: Кириллова Неонилла Никоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.01.1885

Муж: Ерушкин Степан Павлович

Рождение ребёнка
16.02.1886

Сын: Ерушкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1888

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1892

Дочь: Серебрякова ??? Дарья Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1894

Сын: Ерушкин Яков Степанович

Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1897

Сын: Ерушкин Мирон Степанович

Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1899

Сын: Ерушкин Василий Степанович

Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1902

Сын: Ерушкин Александр Степанович

Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ерушкин Петр Степанович

Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ерушкин Николай Степанович

Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович

Смерть
До 1965
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