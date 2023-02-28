Ерушкина (Кириллова) Анастасия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиДо 1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
18.01.1885
Рождение ребёнка
16.02.1886
Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович
Рождение ребёнка
13.09.1888
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович
Рождение ребёнка
14.03.1892
Дочь: Серебрякова ??? Дарья Ерушкина
Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович
Рождение ребёнка
20.11.1894
Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович
Рождение ребёнка
09.08.1897
Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович
Рождение ребёнка
23.12.1899
Сын: Ерушкин Василий Степанович
Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович
Рождение ребёнка
01.09.1902
Сын: Ерушкин Александр Степанович
Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ерушкин Николай Степанович
Отец ребёнка: Ерушкин Степан Павлович
Смерть
До 1965