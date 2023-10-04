Дель Генрих
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1903
Сын: Дель Яков Андреевич
Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна
Новая Надежда, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
06.05.1910
Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
22.08.1912
Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
17.12.1914
Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
24.05.1917
Дочь: Рахиль Андреевна
Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно