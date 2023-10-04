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Дель Генрих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1903

Сын: Дель Яков Андреевич

Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна

Новая Надежда, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Дель Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
06.05.1910

Сын: Дель Конрад Андреевич

Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
22.08.1912

Сын: Дель Адольф Андреевич

Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
17.12.1914

Сын: Дель Йоганес Андреевич

Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
24.05.1917

Дочь: Рахиль Андреевна

Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дель Александр Андреевич

Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дель Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Дель София-Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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