Кирпичникова Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичникова Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Назаров Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Назаров Владимир Павлович

Рождение ребёнка
11.02.1965

Сын: Назаров Александр Владимирович

Отец ребёнка: Назаров Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно
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