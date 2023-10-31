Кирпичникова Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Сын: Назаров Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Назаров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
11.02.1965
Сын: Назаров Александр Владимирович
Отец ребёнка: Назаров Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно