Назаров Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Виктор Владимирович

Назаров Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Назаров Владимир Павлович

Мать: Кирпичникова Лидия Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close