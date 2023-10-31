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Назаров Виктор Владимирович
Назаров Виктор Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Пол
Мужской
Отец
Назаров Владимир Павлович
1936 г.р.
Мать
Кирпичникова Лидия Петровна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Назаров Владимир Павлович
Мать:
Кирпичникова Лидия Петровна
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