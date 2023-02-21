Васильева Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти27.05.1965
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в другой деревне Возможно татарка
Рождение ребёнка
08.02.1928
Дочь: Мясоедова Федосья Витальевна
Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич
Малый Имыш, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Федор Витальевич
Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Анатолий Витальевич
Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Максим Витальевич
Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Мария Витальевна
Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич
Смерть
27.05.1965