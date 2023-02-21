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Васильева Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

27.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в другой деревне Возможно татарка
Рождение ребёнка
08.02.1928

Дочь: Мясоедова Федосья Витальевна

Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич

Малый Имыш, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Федор Витальевич

Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Анатолий Витальевич

Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Максим Витальевич

Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Мария Витальевна

Отец ребёнка: Васильев Виталий Николаевич

Смерть
27.05.1965
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