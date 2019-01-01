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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
144796Малый Имышсело55°14'90°32'N-46-026
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4656419101с Малый Имыш#Н/Д
Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
416Малый Имыш (Чернавка), д., на рч. Малый Имыш; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; общ. потреб. и лавка; каз. в. л. № 19319367368143
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
262Мало-Имышинская, д. каз.при рч. Имыше.1804350267149