село Малый Имыш, село Малый Имыш, Ужурский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Малый Имыш

Ужурский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Ужурский район
144796Малый Имышсело55°14'90°32'N-46-026

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Чат по генеалогии Красноярского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Сельское поселение Малоимышский сельсовет
4656419101с Малый Имыш#Н/Д

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Ужурская волость
416Малый Имыш (Чернавка), д., на рч. Малый Имыш; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; общ. потреб. и лавка; каз. в. л. № 19319367368143

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
262Мало-Имышинская, д. каз.при рч. Имыше.1804350267149
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