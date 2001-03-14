(Ефимова) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.2001

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2001

Отец: Ефимов Антон Леонидович

Мать: Ефимова Галина

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