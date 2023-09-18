Ефимова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1994

Сын: Ефимов Никита Антонович

Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович

Рождение ребёнка
23.05.1997

Сын: Ефимов Семён Антонович

Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович

Рождение ребёнка
14.03.2001

Дочь: Александра Антоновна

Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович

Рождение ребёнка
16.02.2003

Сын: Ефимов Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Антон Леонидович

Место жительства
Неизвестно
Рязанская область
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