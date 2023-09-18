Ефимова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1994
Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович
Рождение ребёнка
23.05.1997
Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович
Рождение ребёнка
14.03.2001
Дочь: Александра Антоновна
Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович
Рождение ребёнка
16.02.2003
Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович
Рождение ребёнка
11.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Ефимов Антон Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рязанская область