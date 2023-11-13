(Чабуркина) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чабуркина) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1901

Дата смерти

После 17.10.1911

Пол

Женский

Отец

До 1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901

Отец: Чабуркин Иван Михайлович

Мать: не указана

Восприемник
17.10.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анастасия Степановна Климушкина
Место жительства
Неизвестно
Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 17.10.1911
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