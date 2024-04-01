Пуртова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуртов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пуртова) Матрона
Отец ребёнка: Пуртов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пуртова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пуртов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуртов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Пуртов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пуртов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пуртов Федор
Рождение ребёнка
07.08.1915
Отец ребёнка: Пуртов Федор
Смерть
Неизвестно