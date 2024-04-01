Пуртова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуртов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пуртова) Матрона

Отец ребёнка: Пуртов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пуртова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пуртов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Пуртов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Ефим Федорович

Отец ребёнка: Пуртов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуртов Федор

Рождение ребёнка
07.08.1915

Сын: Пуртов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Пуртов Федор

Смерть
Неизвестно

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