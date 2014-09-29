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Чащин Роман Александрович
Чащин Роман Александрович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
29.09.2014
Пол
Мужской
Отец
Чащин Александр Николаевич
1990 г.р.
Мать
Чащина (Понимасова) Наталья Викторовна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2014
Отец:
Чащин Александр Николаевич
Мать:
Чащина Наталья Викторовна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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