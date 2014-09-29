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Чащин Роман Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

29.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2014

Отец: Чащин Александр Николаевич

Мать: Чащина Наталья Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область