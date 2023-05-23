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Архипов Аника (Аникий) Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

08.02.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Архипов Архип Григорьев

Мать: Архипова Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина Аникеевна

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Иринья Аникиевна

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Гавриловна

Упоминание
Неизвестно
1763 – 6 лет, 1769 (ИВ) – 19, 1782 – выбыл, переведен той же волости в деревню Якимовскую, ИВ 1801 -56, Ив 1809 -61
Смерть
08.02.1816
+08.02.1816, 67 лет, волею божьей, в деревне Степановской