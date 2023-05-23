Архипов Аника (Аникий) Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти08.02.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Архипов Архип Григорьев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Екатерина Аникеевна
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Иринья Аникиевна
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Гавриловна
Упоминание
Неизвестно
1763 – 6 лет, 1769 (ИВ) – 19, 1782 – выбыл, переведен той же волости в деревню Якимовскую, ИВ 1801 -56, Ив 1809 -61
Смерть
08.02.1816
+08.02.1816, 67 лет, волею божьей, в деревне Степановской