Агафья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Гавриловна

Агафья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина Аникеевна

Отец ребёнка: Архипов Аника Архипович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Иринья Аникиевна

Отец ребёнка: Архипов Аника Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Аника Архипович

Упоминание
Неизвестно
ИВ 1801 – 42 или 47
Смерть
Неизвестно