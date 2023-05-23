Агафья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Екатерина Аникеевна
Отец ребёнка: Архипов Аника Архипович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Иринья Аникиевна
Отец ребёнка: Архипов Аника Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ИВ 1801 – 42 или 47
Смерть
Неизвестно