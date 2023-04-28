Лаптева (Ляпкина) Марія
Место рождения
Дата рождения17.06.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1870
Отец: Ляпкинъ Автономъ
Мать: Ляпкина Васса
Бракосочетание
19.02.1888
Муж: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
02.12.1888
Сын: Лаптевъ Николай
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лаптевъ Ларионъ
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
28.10.1892
Сын: Лаптевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
05.03.1895
Сын: Лаптевъ Василий
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
24.03.1897
Дочь: Лаптева Лариса Раиса
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
10.09.1899
Дочь: Лаптева Надежда
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
05.04.1904
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
31.12.1905
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
10.10.1907
Дочь: Лаптева Анастасия
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
07.04.1909
Сын: Лаптевъ Иванъ
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
12.01.1913
Сын: Лаптевъ Петръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ
Рождение ребёнка
06.12.1915
Сын: Лаптевъ Василий
Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ