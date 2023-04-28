Лаптева (Ляпкина) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Ляпкина) Марія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.06.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1870

Отец: Ляпкинъ Автономъ

Мать: Ляпкина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1888

Сын: Лаптевъ Николай

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лаптевъ Ларионъ

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Рождение ребёнка
28.10.1892

Сын: Лаптевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1895

Сын: Лаптевъ Василий

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1897

Дочь: Лаптева Лариса Раиса

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1899

Дочь: Лаптева Надежда

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1904

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1905

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Лаптева Анастасия

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1909

Сын: Лаптевъ Иванъ

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1913

Сын: Лаптевъ Петръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1915

Сын: Лаптевъ Василий

Отец ребёнка: Лаптевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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