Дражина Параскева Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 или 1798
Дата смерти31.12.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 17.04.1815
Сын: Дразжин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Дражжин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.11.1817
Сын: Дрожжин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дражжин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1822
Дочь: Дрожжина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Дражжин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Дражжин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Дражжин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Дражжин Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1853