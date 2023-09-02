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Дражина Параскева Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 или 1798

Дата смерти

31.12.1853

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.04.1815

Сын: Дразжин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Дражжин Василий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1817

Сын: Дрожжин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дражжин Василий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1822

Дочь: Дрожжина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Дражжин Василий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Дражжин Назар Васильевич

Отец ребёнка: Дражжин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Дражжин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Дражжин Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дражжин Василий Яковлевич

Смерть
31.12.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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