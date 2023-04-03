Говорухина Василиса Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Говорухина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Говорухин Иван Павлович
Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Говорухина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Говорухин Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно