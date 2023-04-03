Говорухин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Говорухина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Говорухина Василиса Никифоровна
Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Говорухина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Говорухина Василиса Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно