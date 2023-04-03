Говорухин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоворухин Иван Павлович

Говорухин Иван Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Говорухин Павел Артёмович

Мать: Говорухина Ефросинья? Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Говорухина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Говорухина Василиса Никифоровна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Говорухина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Говорухина Василиса Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорухина Василиса Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close