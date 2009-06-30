Фигуровская (Павликова) Эмма Трифоновна
Место рожденияРостов на Дону
Дата рождения10.09.1928
Дата смерти30.06.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Ростов на Дону
Рождение ребёнка
25.12.1951
Сын: Фигуровский Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Фигуровский Николай Николаевич
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
11.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фигуровский Николай Николаевич
Развод
1958
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Смерть
30.06.2009