Фигуровская (Павликова) Эмма Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фигуровская (Павликова) Эмма Трифоновна

Место рождения

Ростов на Дону

Дата рождения

10.09.1928

Дата смерти

30.06.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов на Дону
Рождение ребёнка
25.12.1951

Сын: Фигуровский Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Фигуровский Николай Николаевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
1951

Муж: Фигуровский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фигуровский Николай Николаевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Развод
1958

Муж: Фигуровский Николай Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Смерть
30.06.2009
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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