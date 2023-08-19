Максимович (Сапроненко) Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимович (Сапроненко) Екатерина Трофимовна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.01.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1899 ст.

Муж: Максимович Тимофей Константинович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.

Сын: Максимович Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Максимович Тимофей Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1903 ст.

Сын: Максимович Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Максимович Тимофей Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.02.1905 ст.

Сын: Максимович Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Максимович Тимофей Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1908 ст.

Сын: Максимович Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Максимович Тимофей Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.

Дочь: Максимович Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Максимович Тимофей Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно