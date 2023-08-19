Максимович (Сапроненко) Екатерина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения26.01.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.
Сын: Максимович Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Максимович Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
27.07.1903 ст.
Сын: Максимович Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Максимович Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
10.02.1905 ст.
Сын: Максимович Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Максимович Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
21.12.1908 ст.
Сын: Максимович Ефим Тимофеевич
Отец ребёнка: Максимович Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.
Дочь: Максимович Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Максимович Тимофей Константинович
Смерть
Неизвестно