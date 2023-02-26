(Терешкова) Ефросинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терешкова) Ефросинья Петрова

Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.06.1909

Дата смерти

08.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1909

Отец: Терешков Пётр Никитин

Мать: Терешкова Марфа Корнилиева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.07.1909
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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