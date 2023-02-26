(Терешкова) Ефросинья Петрова
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.06.1909
Дата смерти08.07.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1909
Отец: Терешков Пётр Никитин
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.07.1909
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище