Новгородов Леонид Александрович
Место рождения
Дата рождения11.06.1914
Дата смерти17.04.1990
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1947
Дочь: Новгородова Тамара Леонидовна
Мать ребёнка: Новгородова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
05.06.1952
Сын: Новгородов Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Новгородова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
23.03.1956
Сын: Новгородов Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Новгородова Нина Николаевна
Смерть
17.04.1990