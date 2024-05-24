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Новгородов Леонид Александрович

Место рождения

Нижний Мамон, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.06.1914

Дата смерти

17.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1914

Отец: Новгородов Александр Николаевич

Мать: Шмелькова Евдакия Степановна

Нижний Мамон, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1947

Дочь: Новгородова Тамара Леонидовна

Мать ребёнка: Новгородова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Новгородов Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Новгородова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.1956

Сын: Новгородов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Новгородова Нина Николаевна

Смерть
17.04.1990

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