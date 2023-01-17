село Нижний Мамон, село Нижний Мамон, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Нижний Мамон

Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Павловский уезд
2489Нижний Мамон, с. каз.при рч. Мамонке и р. Доне.431248121092231Церковь православная. Почтовая станция. Ярмарок 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Павловский уезд, Нижне-Мамоновская волость
1108. Н. Мамон, село бывшее государственное, при речке Мамоне, дворов 688, жителей 5554, волостное правление (уездный город в 43 верстах), 2 церкви православных, почтовая Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Верхнемамонский район
7183Нижний Мамонсело50°11'с.ш.40°30'в.д.M-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Верхнемамонский муниципальный район, Сельское поселение Нижнемамонское 1-е
20610428101с Нижний Мамонсело
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