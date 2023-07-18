Виногорова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова Прасковья Ивановна

Виногорова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Виногоров Пётр Осипович

Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Виногорова Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пауткина Ксения Осиповна

Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Виногорова Елена Осиповна

Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Колесова Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1856

Сын: Виногоров Егор Осипович

Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1870

Сын: Виногоров Семён Осипович

Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Хиония Осиповна

Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Осип Андреевич