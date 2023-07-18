Виногорова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Виногорова Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пауткина Ксения Осиповна
Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Виногорова Елена Осиповна
Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Колесова Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Хиония Осиповна
Отец ребёнка: Виногоров Осип Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно