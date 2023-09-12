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Санинская Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Санинский Николай Егорович

Мать: Санинская Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
01.01.1881 ст.

Сын: Архангельский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Архангельский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
22.02.1883

Сын: Архангельский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Архангельский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
30.06.1886 ст.

Сын: Архангельский Федор Васильевич

Отец ребёнка: Архангельский Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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