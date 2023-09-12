Санинская Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
01.01.1881 ст.
Сын: Архангельский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Архангельский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.1883
Сын: Архангельский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Архангельский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.1886 ст.
Сын: Архангельский Федор Васильевич
Отец ребёнка: Архангельский Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно