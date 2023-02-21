Санинский Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санинский Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Из крестьян Судогодского уезда, Владимирской губернии. Дьячок, с 1868 – дьякон единоверческой Никольской церкви с. Дубасово, Судогодского уезда, Владимирской Губернии
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Соколова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Санинская Татьяна Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санинская Татьяна Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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