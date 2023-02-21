Санинский Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.05.1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Из крестьян Судогодского уезда, Владимирской губернии. Дьячок, с 1868 – дьякон единоверческой Никольской церкви с. Дубасово, Судогодского уезда, Владимирской Губернии
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Соколова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Санинская Татьяна Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно