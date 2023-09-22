Булатова Рахиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1963
Дочь: Зайнуллина Альфия Ахатовна
Отец ребёнка: Булатов Ахат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Булатов Ахат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Маусия Ахатовна
Отец ребёнка: Булатов Ахат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Ахат
Смерть
Неизвестно