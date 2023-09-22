Булатова Рахиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Рахиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1963

Дочь: Зайнуллина Альфия Ахатовна

Отец ребёнка: Булатов Ахат

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Нияз Ахатович

Отец ребёнка: Булатов Ахат

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Маусия Ахатовна

Отец ребёнка: Булатов Ахат

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Ахат

Смерть
Неизвестно
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