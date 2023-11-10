(Субботина) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.05.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1870 ст.
Источник: ГАПК АП Ф 412 Оп 1 Д 134 стр 34 № 65ж
Крещение
10.05.1870 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В - родная сестра девица Параскевы Фекла Григорьевна Няшина Источник: ГАПК АП Ф 412 Оп 1 Д 134 стр 34 № 65ж
Смерть
Неизвестно