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(Субботина) Александра Николаевна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.05.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1834 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1870 ст.

Отец: Субботин Николай Иванович

Мать: Субботина Параскева Григорьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК АП Ф 412 Оп 1 Д 134 стр 34 № 65ж
Крещение
10.05.1870 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В - родная сестра девица Параскевы Фекла Григорьевна Няшина Источник: ГАПК АП Ф 412 Оп 1 Д 134 стр 34 № 65ж
Смерть
Неизвестно
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