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Кучмасов Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кучмасов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1907 ст.

Жена: Кучмасова Анна Ивановна

Петропавловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Обручены во Владимирской церкви, обручал священник Тимофей Васильев с помощником Аристархом Животниковым
Рождение ребёнка
17.01.1914 ст.

Дочь: Кучмасова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кучмасова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1916 ст.

Сын: Кучмасов Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Кучмасова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1918 ст.

Сын: Кучмасов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Кучмасова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1933

Сын: Кучмасов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кучмасова Анна Ивановна

Раскулачивание
Неизвестно
Стал жертвой советских репрессий, по данным УВД Воронежской области, был приговорен к отбыванию наказания в спецпоселении.
Смерть
Неизвестно
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