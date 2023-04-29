Кучмасов Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кучмасов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1907 ст.
Жена: Кучмасова Анна Ивановна
Петропавловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Обручены во Владимирской церкви, обручал священник Тимофей Васильев с помощником Аристархом Животниковым
Рождение ребёнка
17.01.1914 ст.
Дочь: Кучмасова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кучмасова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1916 ст.
Мать ребёнка: Кучмасова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1918 ст.
Сын: Кучмасов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Кучмасова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1933
Мать ребёнка: Кучмасова Анна Ивановна
Раскулачивание
Неизвестно
Стал жертвой советских репрессий, по данным УВД Воронежской области, был приговорен к отбыванию наказания в спецпоселении.
Смерть
Неизвестно