Воронков Аверьян Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Воронков Потап Семенович
Мать: не указана
Аверкий - приемный сын отставного солдата Потапа Семенова Воронкова
Бракосочетание
30.04.1861
Рождение ребёнка
20.02.1863
Сын: Воронков Иван Аверьянович
Мать ребёнка: Воронкова Матрона Петровна
Смерть
Неизвестно