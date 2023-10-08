Воронков Аверьян Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронков Аверьян Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Воронков Потап Семенович

Мать: не указана

Аверкий - приемный сын отставного солдата Потапа Семенова Воронкова
Бракосочетание
30.04.1861

Жена: Воронкова Матрона Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1863

Сын: Воронков Иван Аверьянович

Мать ребёнка: Воронкова Матрона Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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