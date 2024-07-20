Батухтин Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батухтин Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Меркуши, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно