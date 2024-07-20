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Батухтин Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батухтин Фёдор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Меркуши, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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