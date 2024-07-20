Батухтин Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батухтин Василий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батухтина Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леухина Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Батухтина Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Батухтина Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Батухтина Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Батухтина Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Батухтина Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Батухтина Наталия
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Батухтина Наталия
Смерть
Неизвестно