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Батухтин Матвей Васильевич

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Место рождения

Меркуши, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батухтин Василий Фёдорович

Мать: не указана

Меркуши, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батухтина Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леухина Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Батухтина Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Батухтина Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Батухтина Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Батухтина Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Батухтина Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Батухтина Наталия

Рождение ребёнка
1919

Сын: Батухтин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Батухтина Наталия

Меркуши, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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