Овчинников Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Юрий Иванович

Овчинников Юрий Иванович

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

23.01.1940

Дата смерти

03.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1940

Отец: Овчинников Иван Михайлович

Мать: Овчинникова Елизавета Ефимовна

Россия
Рождение ребёнка
10.08.1968

Сын: Овчинников Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Овчинникова Светлана

Россия
Рождение ребёнка
22.09.1971

Сын: Овчинников Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Овчинникова Светлана

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Светлана

Смерть
03.12.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close