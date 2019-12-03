Овчинников Юрий Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.01.1940
Дата смерти03.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1940
Россия
Рождение ребёнка
10.08.1968
Сын: Овчинников Сергей Юрьевич
Мать ребёнка: Овчинникова Светлана
Россия
Рождение ребёнка
22.09.1971
Сын: Овчинников Михаил Юрьевич
Мать ребёнка: Овчинникова Светлана
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Светлана
Смерть
03.12.2019