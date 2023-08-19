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Левашев Василий Изотов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Левашев Петр Васильев

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Тимофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чуркина Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Тимофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.04.1875

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: Левашева Евдокия Тимофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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