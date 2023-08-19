Левашев Василий Изотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Чуркина Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
01.04.1875
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: Левашева Евдокия Тимофеева
Смерть
Неизвестно